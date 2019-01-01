رويس: نعاني دفاعيًا ونفتقد للتركيز

تعرف على تصريحات رويس عقب التعادل مع فيردير بريمن

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

انتقد ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، الأداء الدفاعي لفريقه أمام فيردير بريمن مؤكدُا أحقية فريقه بالفوز.

دورتموند فرّط في نقطتين بالتعادل أمام بيريمن ليبقى في المركز السابع برصيد 11 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

وقال رويس في تصريحات صحفية: "المباراة كانت في أيدينا وكنا نستطيع تحقيق نتيجة أكبر مع تقدمنا بهدفين لهدف ولكن في الأخير تراجع مستوانا واستقبلنا هدفًا ورغم صناعة العديد من الفرص لكن لم نستطيع التسجيل".

وتابع: "هذه المرة الثانية التي نتقدم في النتيجة ثم تنتهي المباراة بالتعادل. نخسر الكرة كثيرًا دون داعي وهذا يجعل المنافس أكثر قوة وقادر على ضربنا بفرص أقل".

قائد أسود الفيستيفال أرجع سبب الإخفاق إلى التراجع غير المبرر في الشوط الثاني مؤكدًا أنّ الفريق بحاجة إلى الالتزام بصورة أكبر وامتلاك الرغبة على تقديم الأفضل والمحافظة على النسق.

واختتم: "الكرة التي أنقذتها كانت صعبة فلو أنني تحركت مبكرًا أو متأخرًا لكان الأمر اختلف. الأهم بالنسبة لي أننا نعاني مؤخرًا مع الدفاع ونستقبل أهدافًا كثيرة ويجب إيقاف ذلك".

جدير بالذكر أنّ دورتموند خسر مباراة وتعادل مرتين في 6 جولات بالدوري الألماني.