رويس: بايرن ميونخ كان أكثر شراسة وافتقدنا لرغبتهم
أكد ماركو روسي نجم فريق بروسيا دورتموند على استحقاق نظيره بايرن ميونخ لتحقيق لقب بطولة الدوري الألماني مساء الأمس.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب الفوز على فريق بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين في الجولة الختامية من البطولة.
العبارة المكتوبة على الـ👕 هي:— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩
110 سنوات
بالأمس
اليوم
غدًا
إلى الأبد بوروسيا دورتموند 🐝 pic.twitter.com/LzBWQWPy36
وقال رويس: "بايرن ميونخ كانوا أفضل من دورتموند وأكثر نضوجًا في أوقاتًا كثيرة، لقد كنا نفتقد للخبرات وللرغبة الكبيرة في اللحظات الهامة من الموسم".
وأكمل: "لقد خسرنا لقب الدوري في مواجهات من عينة شالكه، أو فيردر بريمن، لقد كانت تلك هي المباريات التي تسببت في حسم اللقب".
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واختتم: "بالنسبة لي اللقب ليس كل شيء في الحياة، أنا ألعب كرة القدم لأنني أحب تلك الرياضة للغاية، لكن في الحقيقة لقد كانت فرصتنا في تحقيق الدوري الألماني كبيرة للغاية هذه المرة".
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ قد توج مساء الأمس بلقب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني عقب الفوز على آينتراخت فرانكفورت.