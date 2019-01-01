رويدا: الود والعلاقات الجيدة سر تألق سانشيز مع تشيلي وتراجعه مع اليونايتد

أليكسيس سجل هدف الفوز لتشيلي على إكوادور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

علل ريناردو رويدا المدير الفني لتشيلي الفارق في أداء أليكسيس سانشيز بين منتخب بلاده وفريقه مانشستر يونايتد بالود والعلاقات الجيدة التي يتمتع بها اللاعب في بلاده.

وبعد موسم كارثي مع ناديه الإنجليزي لم يُسجل خلاله سوى هدفين في كافة البطولات، تألق صاحب الـ30 عامًا وسجل هدفين في كوبا أمريكا حتى الآن.

وسجل اللاعب هدف انتصار تشيلي مساء أمس على إكوادور بنتيجة 2-1، ليقود بلاده للتأهل لدور الـ8 من البطولة القارية.

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رويدا برر ذلك الفارق في الأداء قائلًا "لديه الدوافع والعاطفة وبعض العلاقات في المنتخب الوطني والتي ربما لم يجدها في مانشستر يونايتد".

"لقد انضم للفريق في وقت صعب وغير مناسب، ربما لأكثر فرق مانشستر يونايتد الغير متزنة في السنوات الأخيرة".

يُذكر أن سانشيز ارتدى قميص اليونايتد قادمًا من آرسنال خلال يناير 2018.