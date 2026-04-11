رون يانس غاضب للغاية: «لا أعتبر هذا لائقاً... أنتم مزعجون للغاية!»

بدا رون يانس منزعجًا بشكل واضح من أسلوب عمل ESPN قبل المباراة بين نادي أوتريخت وتيلستار. وأعرب المدرب بوضوح في مقابلة عن استيائه الشديد من الطريقة التي يتم بها متابعة المحادثات وتسليط الضوء عليها.

كان سبب رد فعله هو سؤال من المراسل ليو أولدنبورغر، الذي أشار بلمحة خفيفة إلى المحادثة التي أجراها يانس مع أنتوني كوريا أثناء الإحماء.

وقد أُعلن مؤخرًا أن نادي أوتريخت وكورييا توصلا إلى اتفاق مبدئي. ويُعتبر المدرب الناجح لفريق تيلستار الخلف المرتقب لجانز، الذي سيغادر منصبه بعد انتهاء هذا الموسم.

في اليوم التالي، واجه المدربان بعضهما البعض في مباراة بين نادي أوتريخت وتيلستار. التقطت قناة ESPN في تقريرها التمهيدي لقطات لمحادثة خاصة بين يانس وكورييا، والتي أصبحت بعد ذلك موضوعًا للنقاش.

سأل أولدنبورغر يانس عما إذا كانت المحادثة تدور حول نادي أوتريخت. فرد المدرب المخضرم بحدة: "لا، لا، لا... أنتم مزعجون للغاية. أنتم تتنصتون على كل شيء، أليس كذلك؟ لا أرغب في أن أضع يدي على فمي أو ألا أقول شيئًا."

ثم تحدث المدرب بمزيد من التفصيل عن إحباطه من مثل هذه اللحظات. وفقًا لجانس، غالبًا ما يتم تضخيم المحادثات العفوية لتصبح مقتطفات تستحق النشر. "من المزعج أحيانًا أن تشعر أن مثل هذه المحادثة تصبح على الفور لحظة مهمة، كما حدث الأسبوع الماضي مع بيتر بوس. لا أجد ذلك لائقًا، لكن نعم، هذا جزء من اللعبة."

في المقابلة، تحدث يانس أيضًا بشكل مفصل عن خياراته استعدادًا للمباراة. فقد كان واضحًا بشأن عودة داني دي ويت. "لم أشك للحظة واحدة في مكانه الأساسي. لقد حقق تقدمًا حقيقيًا في الأشهر الأخيرة، سواء في لعبه أو في قيادته. إنه أحد قادتنا على أرض الملعب."

كما تطرق يانس إلى النهج التكتيكي لفريق تيلستار. «من الواضح أنه يجب علينا التعامل مع أسلوب لعبهم. إذا كانت المسافة قصيرة ويمكننا الضغط على الخط المؤدي إلى اللاعب الخالي، فسنفعل ذلك. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجب أن نفعل ذلك.»