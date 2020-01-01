روني يهاجم الدوري والاتحاد الإنجليزي: لن أسامحهم لو مرضت عائلتي

واين روني نجم الكرة الإنجليزي يهاجم الحكومة ورابطة الدوري والاتحاد بسبب تعاملهم مع خطر فيروس كورونا.

هاجم واين روني نجم فريق ديربي كاونتي الحكومة الإنجليزية بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا الخطير منذ بداية الأزمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روني وأكد خلالها أن التعامل مع المشكلة لم يكن بالطريقة الأفضل منذ البداية، حيث تم تعريض نجوم كرة القدم وعائلاتهم للخطر.

وقال روني: "ما يحدث هو نوع من نقص القيادة، بالنسبة لي كان يجب على السلطات أن تتعامل مع الأمر بشكل أفضل مما حدث".

المزيد من الفرق

وأضاف: "أنا أعرف شعوري جيدًا، لو تعرض أي فرق في أسرتي للمرض عن طريقي سيكون ذلك لأنني لعبت كرة القدم في الوقت الذي كان فيه الأمر غير آمن".

وأكمل: "لو أصبح أحدهم مريضًا بشكل كبير سأفكر جيدًا في عدة أمور وفي عدم لعب كرة القدم من جديد، بذلك الوقت لن أسامح السلطات أبدًا".

الصفقات في زمن الكورونا ومصير دوري الأبطال .. عناوين الصحف 16 مارس

وأردف: "بالنسبة للاعبي كرة القدم وأطقم الأندية وعائلتهم لقد كان ذلك أسبوعًا سيئًا، لقد شعرنا بسوء قيادة الحكومة والدوري الإنجليزي والاتحاد".

وصرح: "في النهاية هذه مجرد رياضة وعندما تكون أرواح البشر على المحك يجب أن نرتب الأولويات، بغض النظر عن من سيفوز بالدوري أو من سيهبط أو يصعد لأوروبا".

وأنهى تصريحاته: "كانوا يخططون للاستمرار في المنافسات حتى بعد إصابة ثلاثة من نجوم ليستر سيتي، الأمور اختلفت بعد إصابة أرتيتا، ما حدث جعلنا نشعر أن لاعبي كرة القدم في إنجلترا يتم التعامل معهم كأنهم خنازير غينية".

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد أوقفت مباريات كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تعلن عن استئناف اللقاءات في أبريل أو مايو حسب قرار الاتحاد الأوروبي الخاص ببطولة يورو 2020.