روني ينتقد ضعف رواتب الدوري الأمريكي

روني سيترك أمريكا ويعود إلى إنجلترا بسبب الأموال

طالب واين روني المسؤولين عن بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين بمراجعة نظام الرواتب والذي وصفه بالضعيف مقارنة بالدوريات الأخرى.

وكان روني قد قرر الرحيل عن صفوف نادي دي سي يونايتد الأمريكي والانتقال إلى ديربي كاونتي الإنجليزي، ليعود إلى النادي لاعبًا ومدربًا.

وحول ذلك، قال روني إن الرواتب في الولايات المتحدة الأمريكية تعد منخفضة إذا ما تم مقارنتها بما تدفعه الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأضاف: "التعامل مع المواهب الشابة هنا لا يساعد على بقائهم داخل الولايات المتحدة لفترة طويلة، الرواتب التي تقدم لهم تجعلهم يبحثون عن عروض أفضل"

وتابع: "في أوروبا يتفاوضون مع عدد كبير من اللاعبين في الولايات المتحدة، وهذا ما يسهل رحيلهم عن الدوري الأمريكي في سن صغير"

ويتقاضى واين روني الهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد 2.7 مليون دولار أمريكي سنويًا بموجب عقده مع نادي دي سي يونايتد.

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يذكر أن واين روني قد رحل عن الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2018 بعد نهاية مسيرته الرائعة ما بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.