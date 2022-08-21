روني يُطالب بالتخلي عن رونالدو أمام ليفربول .. ويُشكك في صفقة كاسيميرو

يعتقد أحد أساطير مانشستر يونايتد أن التغييرات ستكون ضرورية للمواجهة الحاسمة أمام ليفربول

طلب واين روني من إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد التركيز على ضخ الطاقة في نفوس اللاعبين على أرض الملعب ضد منافسه اللدود ليفربول، حتى لو كان ذلك على حساب كريستيانو رونالدو.

يشعر مدرب دي سي يونايتد أن زميله السابق في الفريق بدا غير لائق خلال هزيمة الشياطين الحمر الصادمة 4-0 أمام برينتفورد في المرة الأخيرة، والتي جعلتهم يسقطون في قاع الجدول للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

كما لا يعتقد روني أن ماركوس راشفورد يجب أن يلعب في التشكيلة الأساسية ضد ليفربول ويرى نجم اليونايتد السابق أن مستوى راشفورد الأخير يجب أن يكون مصدر قلق حقيقي لتين هاج للمضي قدمًا..

ماذا قال روني عن رونالدو؟

قال أسطورة يونايتد الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي بين عامي 2004 و 2017، لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: " إذا كنت المدرب لن أشرك كريستيانو رونالدو ولا ماركوس راشفورد".

وأضاف: "إذا كنت في موقع تين هاج، فسيكون قلقي الرئيسي هو الحصول على الطاقة على أرض الملعب، وفشل يونايتد في ضم لاعب مهاجم وهو سبب الاعتماد على رونالدو ضد برينتفورد، على الرغم من أنه لم يتدرب كثيرًا مع الفريق".

وواصل: "بدا وكأنه يحتاج إلى وقت ليحافظ على لياقته البدنية، يحتاج تين هاج إلى الطاقة من جانبه وهذا قد يعني وضع رونالدو على دكة البدلاء".

وأضاف روني عن راشفورد: "بالنسبة لماركوس أعتقد أنه بحاجة إلى القيام بالكثير من البحث عن الذات ومعرفة ما يريده، من أجل مصلحته قبل أي شيء آخر".

وواصل: "مشاهدته مصدر قلق حقيقي، يبدو أنه يريد أن يكون في أي مكان إلا في ملعب كرة قدم".

ما هي مخاوف روني بشأن كاسيميرو؟

تلقى مشجعو يونايتد دفعة في الوقت المناسب قبل مواجهة ليفربول، حيث أكد النادي وجود اتفاق لضم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار) للانتقال إلى أولد ترافورد.

ووصف روني هذه الخطوة بأنها "توقيع تفاعلي" ويشعر أن الهدف طويل المدى فرينكي دي يونج كان من الممكن أن يكون أكثر ملاءمة.

وقال: "هذا يعود للحاجة إلى التطلع إلى المستقبل، من الناحية المثالية يجب أن يتعاقدوا مع لاعبين في بداية العشرينيات من عمرهم، وكاسيميرو يشبه كريستيان إريكسن - شخص كان لاعبًا جيدًا، لكن هل سيساعدون النادي على المضي قدمًا؟ فرينكي دي يونج، سيكون مناسباً بشكل أفضل".

وأضاف: "يبدو أن صفقة كاسيميرو جاءت أيضًا من العدم، ويبدو توقيعًا تفاعليًا - سأتفاجئ إذا كان لاعبًا تم تحديده كأولوية عند وصول تين هاج".

وأتم: "يبدو أنه بعد فشل التوقيع مع دي يونج، توجه يونايتد للتو إلى كاسيميرو".