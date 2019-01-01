الانتقالات
الانتقالات

روني يشيد بزميله بعد فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان

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Getty Images
ويصفه بواحد من أفضل اللاعبين الذين زاملهم..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى واين روني نجم دي سي يونايتد الأمريكي دعمه لزميله لوسيانو أكوستا عقب فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وقال روني:"إنه يحتاج للبقاء متحفزاً، هو لاعب محترف وأنا واثق أنه سيحتفظ بحماسه".

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وأضاف:"إنه الآن يعلم نوع الفرق المهتمة بضمه، وإذا واصل الأداء بما يبرز قدراته سيصل إلى هناك".

وأوضح:"إنه شاب وموهوب وواحد من أفضل من لعبت معهم".

وكان الناديان قد فشلا في التوصل لاتفاق لينتهي أمر الصفقة، فيما منحه المدرب بن أولسن إجازة ليومين رفضها اللاعب الذي أراد العودة إلى فلوريدا بسرعة.

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