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روني يختار الرجل الأنسب لتدريب مانشستر يونايتد

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Getty Images
أسطورة الشياطين الحُمر واين روني يتمنى استمرار أولي جونار سولشار في تدريب مانشستر يونايتد أو قدوم ماوريسيو بوتشيتنيو بدلًا منه

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب واين روني الهداف التاريخي لفريق مانشستر يونايتد عن أمنيته باستمرار المدرب النرويجي أولي جونار سولشار في منصب المدير الفني لشياطين الحُمر بشكل دائم.

ويتولى سولشار منصبه الحالي بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو.

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وعن هذا الأمر قال روني في تصريحاته لقناة سي إن إن: "أتمنى أن يحصل سولشار على فرصة لإثبات نفسه بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق معه، وإذا قرر النادي انتداب مدرب آخر، فأتمنى استقدام المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو للفريق".

يشار إلى أن بوتشيتنيو كان قد ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد بعد النتائج الجيدة التي حققها مع فريق توتنهام هوتسبر طوال السنوات الأخيرة وإعادته للمشاركة باستمرار في المنافسات الأوروبية.

 

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