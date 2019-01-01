روني يختار الرجل الأنسب لتدريب مانشستر يونايتد

أسطورة الشياطين الحُمر واين روني يتمنى استمرار أولي جونار سولشار في تدريب مانشستر يونايتد أو قدوم ماوريسيو بوتشيتنيو بدلًا منه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب واين روني الهداف التاريخي لفريق مانشستر يونايتد عن أمنيته باستمرار المدرب النرويجي أولي جونار سولشار في منصب المدير الفني لشياطين الحُمر بشكل دائم.

ويتولى سولشار منصبه الحالي بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو.

الحرب على كرويف - صراع مورينيو يموت في مسرح الأحلام

وعن هذا الأمر قال روني في تصريحاته لقناة سي إن إن: "أتمنى أن يحصل سولشار على فرصة لإثبات نفسه بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق معه، وإذا قرر النادي انتداب مدرب آخر، فأتمنى استقدام المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو للفريق".

يشار إلى أن بوتشيتنيو كان قد ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد بعد النتائج الجيدة التي حققها مع فريق توتنهام هوتسبر طوال السنوات الأخيرة وإعادته للمشاركة باستمرار في المنافسات الأوروبية.