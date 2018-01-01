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روني: حتى الطهاة كانوا غير سعداء في مانشستر بسبب مورينيو

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روني يعلق على رحيل مورينيو عن يونايتد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني عن قرار رحيل جوزيه مورينيو بالرحيل من تدريب الفريق وقال إن الإدارة حققت مطالب الجميع بالاستغناء عن المدرب البرتغالي.

وعمل الطرفان معاً في صفوف مانشستر لموسم 2016-2017 وقتما فاز يونايتد بكأس كاراباو والدوري الأوروبي ولكن روني لم يكن أساسياً في تشكيلة مورينيو.

وقال روني في حواره مع "بي تي" :أعتقد أن النادي اتخذ القرار الصحيح لأن كان هناك الحاجة للتغيير".

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وأتبع: "أنا واثق أن الإدارة فكرت في نفس الأمور التي يفكر بها العاملون بالنادي، الطهاة، والعمال، الجميع لم يكن سعيداً".

وعين مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار بدلاً من مورينيو وحقق الانتصار بخماسية مقابل هدف على كارديف في أولى اللقاءات مطلع الأسبوع الحالي.

ويلعب يونايتد مساء اليوم، الأربعاء، مع هدرسفيلد تاون على ملعب "أولد ترافورد" ضمن لقاءات "البوكسينج داي" والجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

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