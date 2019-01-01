روني يشجع مانشستر على ضم ماجواير

يونايتد يطارد نجم ليستر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حث نجم مانشتسر يونايتد السابق واين روني فريقه القديم على التعاقد مع مدافع ليستر هاري ماجواير خلال سوق الانتقالات الحالية.

وأفادت الصحافة الإنجليزية أن يونايتد قريب من إتمام صفقة ماجواير مقابل ما يقارب 80 مليون يورو هذا الصيف.

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وقال روني مع "إي إس بي إن": "أعتقد أن هاري لاعب جيد وتحسن كثيراً في الأعوام الماضية وأصبح لاعباً رئيسياً في ليستر".

وأكمل: "أيضاً في إنجلترا أصبح أساسياً، برأيي سيكون إضافة لمانشستر إذا أتى".

وحول بول بوجبا: "الأمر يعود لجميع الأطراف المعنية من النادي واللاعب والإدارة والمدرب، إذا أراد البقاء، اللاعب يجب أن يثبت ذلك".

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وختم: "أنا واثق أن خلف الكواليس يتم مناقشة الأمر واختيار الحل الأفضل له، سواء البقاء أو الرحيل".

ويلعب روني حالياً مع دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي منذ رحيله قبل موسمين عن صفوف إيفرتون.