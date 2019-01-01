روني يكشف عن المدرب الأفضل في مسيرته

عديد الأسماء المميزة دربت روني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اختار واين روني، النجم الإنجليزي، الهولندي لويس فان خال كأفضل مدرب عمل تحت قيادته خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد.

ودرب فان خال يونايتد في الفترة من 2014 إلى 2016 دون نجاح كبير، ليتم إقالته بعد موسمين فقط في المهمة.

روني: تلقيت عروضًا للتدريب في إنجلترا وأمريكا

وقال روني في تصريحات نقلتها "ميرور": "بنسبة مائة بالمائة فان خال هو المدرب الأفضل على الإطلاق الذي عملت معه".

وأكمل: "مهاراته التكتيكية وتحضيره للمباريات والاهتمام بأدق التفاصيل، لم أر شيئاً مماثلاً وكان أمراً خاصاً".

وواصل روني: "أخبرته كيف كان أسلوبه صعباً على اللاعبين، وكان حديثاً مميزاً، أنا حزين لكيفية انتهاء الأمور، تعلمت منه كثيراً وسيفيدني ذلك في التدريب".

روني ينصح بيساكا ويكشف سر أهدافه من نصف الملعب

وكشف روني عن علاقته بالثنائي رود فان نيسترلوي وروبن فان بيرسي: "الأول كان حلماً رؤيته واللعب معه والتدرب، لكن لم أحظ بعلاقة كبيرة معه خارج الملعب لفارق السن، كنت صغيراً وقتها وهو خبير".

وأردف: "أما فان بيرسي فأنا فخور للعب مع لاعب عالمي مثله، كما حظيت بعلاقة مميزة معه خارج الميدان ومع أسرته".

ويلعب روني حالياً في الولايات المتحدة مع دي سي يونايتد.