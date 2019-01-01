روني: كلوب سيصبح الأفضل على الإطلاق

أسطورة مانشستر يونايتد واين روني يتحدث عن مدرب ليفربول يورجن كلوب وأفضليته في السنوات المقبلة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة مانشستر يونايتد وكرة القدم الإنجليزية واين روني إن يورجن كلوب يمتلك الأفضلية على الجميع للسيطرة في السنوات المقبلة.

وكان روني أحد أشد المعجبين بيورجن كلوب منذ أن كان مدربًا لبوروسيا دورتموند، حيث تنبأ له بالنجاح في إنجلترا قبل أن يبدأ رحلته.

وحول ذلك، أشاد روني بالعمل الكبير الذي قدمه يورجن كلوب مع ليفربول خلال الموسم الماضي على وجه الخصوص وخلال رحلته بشكل عام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وقال روني: "يورجن كلوب مدرب محترف وأحد أفضل المدربين في العالم على الإطلاق، فلسفته ونظرته لكرة القدم تعجبني منذ زمن"

وأضاف: "اللعب تحت قيادته شيء ممتع، من الممكن أن تسال أي من اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادته ليخبروك عن المتعة والشغف التي تتواجد أينما تواجد وكم هو شخص رائع"

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يذكر أن واين روني من مواليد مدينة ليفربول، ولكنه لم يلعب للريدز، فقد لعب للجار اللدود إيفرتون قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد ليبدأ رحلته التاريخية.