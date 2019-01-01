روني: رواتب الدوري الأمريكي غير عادلة

واين روني نجم مانشستر يونايتد الأسبق ودي سي يونايتد الحالي يؤكد أن الرواتب في الدوري الأمريكي غير عادلة بالنسبة لنجومه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد الأسبق ودي سي يونايتد الحالي أن الرواتب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لا تعد عادلة بالنسبة للاعبيه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روني وأكد خلالها أن اللاعبين في الدوري الأمريكي لا يحصلون على ما يجب عليهم الحصول عليه.

وقال روني: "أعتقد أن اللاعبين في الولايات المتحدة يتقاضون أجرًا أقل من الذي من المفترض أن يحصلوا عليه والذي يستحقونه في الأساس".

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وأضاف: "أظن أنهم يستحقوا أن يكونوا في نفس المستوى مع بقية لاعبين العالم وأيضًا مع بقية الرياضيين في الولايات المتحدة".

وأكمل: "لا أقول ذلك لأحصل على استفادة خاصة بي فبكل وضوح لن أكون هنا في الموسم المقبل لكن أعتقد أن ذلك هو العدل".

جدير بالذكر أن روني سيتولى مسؤولية تدريب نادي ديربي كاونتي في يناير المقبل كما سيكون لاعبًا للفريق أيضًا في الوقت نفسه.