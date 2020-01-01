روني حريص على حسم المنافسة مع جون تيري على تدريب ديربي كاونتي

جون تيري ينافس روني على مقعد المدير الفني لديربي كاونتي

تسلم مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق زمام الأمور بشكل مؤقت بعد إقالة فيليب كوكو كمدير فني لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي.

وحول ذلك أكد واين روني المدير الفني المؤقت لدربي كاونتي على أمله في أن ينجح في تولي المنصب بشكل نهائي على أساس التفرغ الكامل.

لكن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا لم يحظَ ببداية يحسد عليها، حيث سجل تعادلين وخسارتين منذ توليه المسؤولية، مما جعل ديربي كاونتي يتعثر عند سفح البطولة.

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ويواجه نجم الكرة الإنجليزية والهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد واين روني منافسة شديدة من أسطورة آخر على منصب المدير الفني لنادي ديربي كاونتي.

المنافسة التي يواجهها روني تأتي من قبل القائد السابق لنادي تشيلسي جون تيري والمساعد السابق لمدرب أستون فيلا في السنوات الأخيرة.

ووفقا لما أكدته تقارير الصحف الإنجليزية فإن روني مصمم على إكمال المهمة ويريد حسم المنافسة التي تبدو بينه وبين جون تيري.

وقال روني: "أعتقد أن أول شيء هو الحصول على الثقة، لقد صرحت يوم الثلاثاء ويوم السبت الماضي بشأن ذلك الأمر والآن أكرر ما قلته"

وأضاف: "بالطبع، أريد أن أقوم بهذا العمل بدوام كامل ولكننا ما وصلنا إليه الآن يثير الشكوك، علينا انتظار جميع الأوراق ليتم فرزها ثم نرى ما سيحدث من هناك"

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يذكر أن واين روني قد انضم إلى ديربي كاونتي قادمًا من دي سي يونايتد الأمريكي بعد تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت الأولى له خارج إنجلترا.