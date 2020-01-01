روني: تعاقد ليفربول مع تياجو أفضل من ضم مانشستر سيتي لميسي!

وجهة نظر غريبة؟

يرى واين روني، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، أن تعاقد ليفربول مع تياجو ألكنتارا سيكون أكثر نفعًا وفائدة من تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي، بل وسيضمن للريدز الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تياجو قد أعلن أنه يريد مغادرة بايرن ميونخ هذا الموسم رغم استمرار عقده حتى الصيف المقبل، ووافق البافاري بالفعل على رغبة الإسباني شريطة وصول عرض لا تقل قيمته عن 30 مليون يورو.

بينما على الجانب الآخر، يترقب العالم كله حاليًا مغادرة ميسي لصفوف برشلونة بعد الخلافات الأخيرة، ويُعد مانشستر سيتي هو الأوفر حظًا للظفر بخدماته في ظل وجود بيب جوارديولا على رأس مشروع النادي السماوي.

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أسطورة مانشستر يونايتد في حديث صحفي قال "أعلم أن ميسي يتقدم في العمر، ولكنه لاعب لم ير العالم مثله من قبل. ميسي لديه كل شيء، يمكنه صناعة الأهداف وإحرازها وتقرير المباريات، إنه الأفضل في كل الأوقات".

كما أضاف "إنه اللاعب الوحيد الذي لعبت أمامه ووقفت أشاهده وأنا أشعر بالرهبة، أعتقد أنه وكريستيانو رونالدو لن نرى مثلهما مجددًا، ولكن بالنسبة لي، ميسي في مستوى آخر".

وتابع "الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن تكون في حساباته الآن، بمقدوره القدوم إلى البريميرليج والحصول على جائزة أفضل لاعب في العام بنسبة مليون ٪، كما أنه يستطيع التفوق على دي بروينه وبرونو فيرنانديش والحصول على كرة ذهبية سابعة".

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أما عن المنافسة في البريميرليج الموسم المقبل "أعتقد أنها ستكون بين مانشستر سيتي وليفربول، تشيلسي قام بصفقات جيدة أيضًا، مانشستر يونايتد لديه قدرات ولكنني أظن أنه سينافس بعد عام".

وأتم "لذلك أظن أن الأمور بين ليفربول وسيتي، ومع ضم ليفربول لتياجو، أعتقد أنهم حسموا اللقب. التعاقد مع تياجو أفضل من تعاقد سيتي مع ميسي".

الجدير بالذكر أن آخر التقارير من الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن ليفربول قد بدأ في التواصل مع مسؤولي بايرن ميونخ لحسم صفقة ألكنتارا خلال الأيام القليلة المقبلة.