روني: بوجبا يحتاج الحرية حتى يتألق

بوجبا استعاد البريق منذ تولي سولشار القيادة الفنية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد واين روني، النجم الإنجليزي السابق لمانشستر يونايتد، بلاعب الفريق الحالي بول بوجبا وأكد أنه يجب إعطائه الحرية داخل الملعب ليظهر إمكانياته.

وعانى بوجبا من تراجع المستوى في فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر، ولكن استعاد تألقه منذ وصول أولي جونار سولشار لتدريب الفريق.

وقال روني مع "إي إس بي إن": "تابعت بوجبا منذ وجوده بأكاديمية النادي، يملك إمكانيات كبيرة، ولكنه مر بفترة صعبة بسبب علاقته بالمدرب". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكمل: "من الصعب أن تظهر أفضل ما عندك عندما ينتقد المدرب كل قرار لك، بوجبا سيضيع كرات وسيخطيء التمرير أحياناً، ولكن ذلك لأنه يبحث عن خلق الفرص".

وواصل روني: "عانى مع مورينيو بسبب صدام الشخصية بين الثنائي، والناتج كان سيئاً، لاعب مثل بوجبا يحتاج الحرية حتى يظهر إمكانياته".

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وحول روني حديثه إلى ماركوس راشفورد: "تحدثت معه في لقاء أمريكا مع المنتخب، يحاول كثيراً ويعمل بجدية، وهو ما يجعله يجهد في نهاية المباريات".

وختم: "المخيف حول راشفورد أنه إذا أتى عليك بالكرة بسرعته من المستحيل إيقافه، وهذه هي نقطة قوته".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء اليوم، السبت، مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.