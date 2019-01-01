روني: إنجلترا كانت ستفوز بكل شيء إن دربها جوارديولا

قائد المنتخب الإنجليزي السابق يتمنى لو درب جوارديولا منتخب بلاده في وقت من الأوقات

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد وأين روني، قائد المنتخب الإنجليزي السابق، أن منتخب بلاده كان سيكون قادراً على حصد كل الألقاب الممكنة إذا كان تحت القيادة الفنية لبيب جوارديولا.

وقال روني في تصريحات تلفزيونية: "أتابع المنتخب بالطبع، أشعر بفرحة شديدة عندما يحققون الفوز".

وواصل: " انظر إلى تشكيلتنا منذ 10 سنوات، أعتقد أننا كنا نمتلك في تشكيلتنا أفضل مجموعة لاعبين في العالم".

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وتابع: "ريو فيردنانيد، جون تيري، بول سكولز، آشيلي كول، فرانك لامبارد، بيكهام، مايكل أوين، وأنا، إذا كان لدينا جوارديولا مع تلك المجموعة لفزنا بكل شيء ولا شك في ذلك".

ويحتل روني صدارة الهدافين التاريخين، للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفاً، بعد لعبه 120 مباراة.

وقال روني عن مستوى هاري كين: "أعتقد أن كين بعد سنتين أو ثلاثة سيتخطى هذا الرقم القياسي، إنه هداف رائع وسجله التهديفي مع المنتخب ممتاز".