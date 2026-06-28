رونالد كومان عن مباراة هولندا القادمة في كأس العالم: هذا لا يمكن ولا يجوز أن يحدث أمام المغرب!

تمكن المنتخب الهولندي من التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم. كان تعادل واحد وانتصاران كافيين لصدارة المجموعة، وبعد ذلك ينتظر المغرب بعد بضعة أيام. ومع ذلك يرى المدرب الوطني رونالد كومان أن هناك أمورًا يجب أن تكون أفضل، كما يوضح لـ دي تيليخراف.

في الأسبوع الماضي ضمنّت هولندا صدارة المجموعة بفوز بسيط 3-1 على تونس. تقدم الفريق سريعًا 2-0، لكنه خفف بعدها من الوتيرة.

"التراخي عند التقدم 2-0 أمر بشري"، يبدأ كومان. "ومع ذلك ترى لحظات أفكر فيها: هذا لا يمكن ولا يجوز. حينها لا يتم الضغط بنسبة مئة بالمئة أو لا يتم التحول بسرعة كافية."

وبذلك يذكر المدرب الوطني البالغ من العمر 63 عامًا على وجه الخصوص نقطة شائكة واحدة: الكرات الثابتة. أمام تونس تلقت هولندا هدفًا من كرة ثابتة ليس للمرة الأولى. هذه المرة كان حازم مستوري هو من تمكن من التسجيل.

"في الهدف الذي تلقيناه من الركنية يقف لاعب أو لاعبان بشكل غير صحيح ولا يتم القيام بالحجب. ومن الجهة الأخرى نسجل نحن أيضًا منها. إنها أسهل طريقة لتسجيل هدف، لكن عليك أيضًا أن تدافع عن مثل هذه الكرة الثابتة جيدًا"، يتابع كومان، الذي لا يريد أيضًا أن يجعل الأمر أكبر مما هو عليه.

"نناقش الأمر، من دون أن أقلق كثيرًا بشأنه. طالما أنك تسجل هدفًا واحدًا أكثر. بهذه الطريقة يمكنك أيضًا النظر إليه. لقد استقبلنا أربعة أهداف، لكننا سجلنا أيضًا عشرة أهداف."

في 30 يونيو تُدرج المباراة ضد المغرب على الجدول. ووفقًا لكومان يجب أن تتحسن عدة أمور بشكل ملحوظ إذا أراد المنتخب الهولندي تحقيق نتيجة. "يجب أن يرتفع إيقاع الكرة ضد المغرب من أجل الوصول إلى فرص أكثر وإيصال اللاعبين بين الخطوط. عند فقدان الكرة يجب أن نكون أكثر تماسكًا وأن نرد بسرعة أكبر: معًا إلى الأمام، أو معًا إلى الخلف. إذا لم يحدث ذلك، فقد تخرج من كأس العالم بسهولة"، هكذا جاءت أيضًا خلاصته.