رونالدينيو وهنري وديفيد فيا.. أبرز المشاركين في كأس العالم 2024!

نجوم على أعلى طراز في البطولة المرتقبة..

سمعنا قبل فترة عما يسمى بكأس العالم للاعبين فوق 35 عامًا، والذي كان مقترحًا من قبل رابطة اللاعبين النخبة، الآن باتت الأمور رسمية، بل وتم إعلان قائمة اللاعبين.

وستقام البطولة التي تضم ثمانية فرق سبق لها التتويج بكأس العالم وهي إنجلترا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وأوروجواي في شمال إنجلترا هذا الصيف.

برزت نيوكاسل باعتبارها المدينة المفضلة لاستقبال البطولة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة ديلي ميل، بعد أن أجرت مجموعة Elite Players Group المنظمة "EPG" محادثات إيجابية حول استضافة ملعب سان جيمس بارك لجميع المباريات.

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ومن حيث المواعيد، من المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 4 و5 يونيو، على أن تقام مباراتي نصف النهائي في 8 يونيو قبل المباراة النهائية في 11 يونيو.

قائمة النجوم في كل منتخب توحي بما ينتظره مشجعو كرة القدم من البطولة، ففي البرازيل هناك روبرتو كارلوس وكافو وإيميرسون ورونالدينيو وريفالدو وكاكا.

ومن إنجلترا هناك ستيف مكمانمان وفرانك لامبارد وجو كول وريو فيرديناند ومايكل أوين وروبي فاولر إلى جانب لفيف من النجوم الآخرين.

بينما يبرز اسم ديفيد فيا في منتخب إسبانيا إضافة إلى أسماء أخرى مثل كارليس بويول أسطورة دفاع برشلونة، وفي فرنسا تييري هنري ومارسيل ديسايي وكريستيان كاريمبو، ومن الأرجنتين هيرنان كريسبو وإستيبان كامبياسو وبابلو زاباليتا.

ألمانيا سيعود إليها مسعود أوزيل إلى جانب كل من كيفن كوراني وسامي خضيرة، بينما ستكون الروح المعنوية في أوجها لدى إيطاليا بوجود كل من ماركو ماتيراتزي وفرانشيسكو توتي وفابيو كانافارو، ومن أوروجواي يوجد دييجو فورلان ودييجو لوجانو.