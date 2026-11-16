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احتفل النجم البرازيلي الكبير رونالدينيو بعودته إلى كرة القدم الاحترافية بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً.

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وخاض اللاعب البالغ من العمر 46 عاماً، أولى مباراة رسمية له منذ سبتمبر 2015، وذلك بقميص نادي رافينا الإيطالي الطموح المنافس في الدرجة الثالثة. وقد بدا رونالدينيو، الذي اكتسب شعره اللون الرمادي، أقل حيوية بكثير مما كان عليه في أيامه السابقة، لكنه ظل يُظهر لمحات من مهاراته والكرة في قدمه، وكان من الواضح أنه يستمتع بوقته.

وكان لبطل العالم 2002 والفائز بدوري أبطال أوروبا 2006، دور في صناعة الهدف الأول (1-0) الذي سجله جوليو دوناتي بالدقيقة 36. وتم استبداله عند الاستراحة. فيما قال رونالدينيو: "إذا أراد الرئيس ذلك، فسأعود. لقد كان الأمر رائعاً، مع الأصدقاء والعديد من اللاعبين الشباب. لعبت أكثر من نصف ساعة، أشعر بحالة جيدة ولم أكن أرغب في مغادرة الملعب على الإطلاق، لقد مر كل شيء بسرعة كبيرة. كرة القدم اليوم سريعة للغاية".

وقد جرى الإعداد لظهور رونالدينيو على نطاق واسع، وبمناسبة هذا الحدث الخاص تمت إضافة مدرج مؤقت يحمل اسماً مناسباً هو "R10" إلى ملعب برونو بينيلي، الذي يتسع عادةً لخمسة آلاف متفرج. وقد وجد 1800 مشجع إضافي مقاعد لهم هناك. وأُشعلت الشماريخ والقنابل الدخانية في المدرجات، فيما انطلقت أغنية أندريا بوتشيلي "Con Te Partirò" من مكبرات الصوت في الملعب.

ويحتل رافينا، الذي لم يكن ممثَّلاً في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية منذ عام 2008، حالياً المركز الثاني في مجموعته الإقليمية ضمن دوري الدرجة الثالثة. ويصعد فريق واحد مباشرةً من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدرجة الثانية، فيما يُحدَّد المقعد الأخير المتبقي في دوري الدرجة الثانية عبر جولة ملحق.ويحتل رافينا، الذي لم يكن ممثَّلاً في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية منذ عام 2008، حالياً المركز الثاني في مجموعته الإقليمية ضمن دوري الدرجة الثالثة. ويصعد فريق واحد مباشرةً من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدرجة الثانية، فيما يُحدَّد المقعد الأخير المتبقي في دوري الدرجة الثانية عبر جولة ملحق.