هيجواين: لم أتردد في البقاء مع يوفنتوس .. رونالدو اختلف تماماً

إصرار من المهاجم الأرجنتيني على إثبات قدراته

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم يوفنتوس، أنه لم يتردد أبداً في مسألة البقاء مع النادي الإيطالي هذا الموسم.

هيجواين تمت إعارته إلى ميلان ثم تشيلسي خلال الموسم الماضي، دون إقدام أي منهما على محاولة ضمه بشكل نهائي.

العديد من التقارير الصحفية أكدت رغبة المدرب ماوريسيو ساري في رحيل اللاعب بعد العودة من الإعارة، ولكنه استمر مع البيانكونيري في النهاية.

مهاجم يوفنتوس قال في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"فور عودتي للنادي في الصيف كانت رغبتي واضحة بالبقاء".

وأضاف:"لم يتحدث معي أي شخص في يوفنتوس بعد العودة من تشيلسي، فقط عدت للعمل لإثبات قدراتي".

وأما عن تغيير رقمه من 9 إلى 21 بعد العودة:"أردت التغيير بكامل رغبتي لأنه اليوم الذي شهد ميلاد طفلتي".

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اللعب مع كريستيانو رونالدو من جديد:"مضى وقتاً طويلاً على آخر مرة زاملته فيها، عندما رحلت كان سنه صغيراً في 2013".

وتابع صاحب الـ31 عاماً:"الآن رونالدو لاعب متكامل ومختلف تماماً، نضج في العديد من النواحي خاصة الحماس والطموح والرغبة في الفوز بكل شيء".

يذكر أن هيجواين لعب بجوار رونالدو في الفترة بين 2009 إلى 2013، قبل رحيله إلى نابولي ومنه إلى يوفنتوس.