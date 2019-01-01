غموض موقف رونالدو من مباراة أتالانتا

اللاعب واجه مشاكل بدنية مؤخراً

تحدثت تقارير عن احتمالية غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه يوفنتوس المقبلة أمام أتالانتا لحساب الجولة الثالثة عشر من السيري آ.

رونالدو عانى من مشكلة بدنية مؤخراً حسبما كشف اللاعب، وهو ما تسبب في تبديله في آخر لقاءين ليوفنتوس قبل التوقف الدولي.

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وذكرت "لاجازيتا" أن رونالدو خاض تدريبات الفريق مساء الخميس منفرداً، ولن يشارك في التدريب الجماعي مع باقي اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البرتغالي لايزال في أفضل أحواله بدنياً رغم مشاركته مع البرتغال في مباراتين بتصفيات أمم أوروبا.

والتقرير أفاد أن يوفنتوس لا يريد المخاطرة بالبرتغالي إلا في حال استعادته لكامل لياقته البدنية، ولذا قد يغيب عن مباراة أتالانتا.

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وفي نفس السياق، تأكد غياب أليكس ساندرو بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب البرازيلي منتصف الأسبوع الجاري.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على أتالانتا مساء السبت، ثم يلعب منتصف الأسبوع أمام أتلتيكو مدريد بتورينو بمنافسات دوري الأبطال.