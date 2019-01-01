ريال مدريد

رونالدو يوضح سر احتفاله الشهير

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بدأت في مباراة ودية بين ريال مدريد وتشيلسي واستمرت حتى الآن

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تحدث كريستيانو رونالدو عن سر احتفاله الشهير والذي بات معروفًا به منذ العام 2013 وحتى الآن.

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ومن المعروف عن رونالدو الركض تجاه الراية عقب تسجيل أي هدف، ثم القفر والصياح بكلمة "سي" بالبرتغالية والتي تعني نعم.

وحول هذا الاحتفال قال رونالدو إن الأمر بدأ بصدفة لا أكثر، والتكرار أتى بعد تفاعل الجماهير مع اللقطة في أول مرة.

وأضاف: "لقد قمت به في أول مرة خلال مباراة ودية بين ريال مدريد وتشيلسي قبل بداية موسم 2014 بعدما سجلت ركلة حرة في مرمى بيتر تشيك"

وتابع: "اللقطة لاقت رواجًا جماهيريًا كبيرًا وأعجبت الجميع، فقررت أن أستمر فيها خاصة وأنني أشعر بالكثير من الحماس مع تفاعل الجماهير معها في كل مرة"

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يذكر أن تلك المباراة التي بدأ فيها هذا الاحتفال كانت الأولى لريال مدريد ضد مورينيو بعد رحيله عن الفريق الملكي، والتي صرح مورينيو قبلها أولى تصريحاته ضد رونالدو.

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