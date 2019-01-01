رونالدو يعود إلى يوفنتوس ومواجهة محتملة مع ساري

كيف عاد رونالدو إلى يوفنتوس بعد نهاية التوقف الدولي؟

عاد كرستيانو رونالدو إلى كونتيناسا مقر تدريبات نادي يوفنتوس، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو 4 أهداف في مباراتين وواصل تألقه بقميص منتخب بلاده، ليعود ويواجه الأزمة التي صنعها بردة فعله الغاضبة ضد قرار مدربه ساري باستبداله.

ومساء اليوم، وصل رونالدو إلى مقر تدريبات نادي يوفنتوس من أجل الاستعداد لمباراة أتالانتا والتي ستجرى في بيرجامو مساء السبت المقبل.

ومن المحتمل أن يتقابل لاعبو الفريق مع المدرب ماوريسيو ساري، ليكون اللقاء الأول ما بين صاروخ ماديرا ومدربه منذ مباراة ميلان التي شهدت اشتعال فتيل الأزمة.

وأفادت التقارير الصحفية المقربة من يوفنتوس أن كرستيانو رونالدو يجهز لعشاء يجمعه بلاعبي البيانكونيري من أجل الاعتذار لهم عما بدر منه في مواجهة ميلان.

كما أن العلاقة بينه وبين ماوريسيو ساري تبدو طبيعية بعد حل الأزمة بشكل ودي بينهما، خاصة بعدما قرر النادي عدم معاقبة لاعبه البرتغالي.

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يذكر أن كرستيانو رونالدو لم يصرح بأي شيء حول ما حدث له في المباريات الأخيرة من قبل المدير الفني للسيدة العجوز ماوريسيو ساري.