الأسطورة البرتغالي يزف البشرى لكل الأنصار

طمأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنصاره حول أن بطولة كأس العالم القادمة 2022 في قطر، لن تكون الأخيرة له، في إشارة واضحة إلى يورو 2024.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للمباريات الدولية على هامش تسلمه جائزة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "لقد كان طريقًا طويلًا، ولكنني أود أن أدرك الفرصة لأقول إن الطريق لم ينته بعد".

انتظروا رونالدو في يورو 2024!

وأضاف رونالدو: "أشعر بالحماس وطموحي عالٍ للغاية، أنا في المنتخب مع لاعبين شباب وأريد أن أكون جزءًا من كأس العالم وكذلك كأس الأمم الأوروبية 2024، أستطيع أن أؤكد الآن".

رغم أن تصريحات رونالدو تبعث التفاؤل بحيث ظهوره في يورو 2024، ولكنها تعود لتؤكد أن مونديال 2022 سيكون الأخير له، وهو الأمر الذي أشار إليه مؤخرًا.

مئوية ثانية؟

الأسطورة البالغ من العمر 37 عامًا، يستعد رفقة منتخب البحارة إلى مواجهة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

رونالدو يطمح أيضًا للوصول لرقم استثنائي، وهو إتمام مئوية ثانية من المباريات مع منتخب البرتغال وهو الذي يملك في رصيده الدولي الآن 189 مباراة، سجل فيها 117 هدفًا.