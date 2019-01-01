رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع أنشيلوتي

نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمع بين الثنائي

يحاول المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للعمل معه في يوفنتوس مرة أخرى.

يوفنتوس أعلن أمس الجمعة، رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري، رغم عدم انتهاء عقده قبل يونيو 2020.

جوزيه مورينيو: ميسي لن يتوج بالكرة الذهبية

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس استقدام مدرب نابولي.

ويأتي ذلك نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمع بين الثنائي، خلال فترة عملهما معاً في ريال مدريد.

أسماء مفاجأة تدخل الترشيحات لخلافة أليجري في يوفنتوس

أنشيلوتي سبق وأن عمل مع يوفنتوس خلال الفترة من 1999 إلى صيف 2001، وربما يرحب بالعودة مرة أخرى للسيدة العجوز.

ومع ذلك تبدو الأمور صعبة في تخلي نابولي عنه، حيث تولى مهمة تدريب الفريق الصيف الماضي، ولا توجد نية لدى أوريلو دي لورينتس في تركه يرحل قبل نهاية عقده بيونيو 2021.