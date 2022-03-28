رونالدو يطلب طلباً غريباً من منظمي مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية

تحدث النجم كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي لمباراة بلاده البرتغال ضد مقدونيا الشمالية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وحذر من خطورة الخصم، كما وجه طلباً خاصاً لمنظمي المباراة.

وتلعب البرتغال على أرضها مساء الثلاثاء ضد مقدونيا الشمالية لتحديد هوية المتأهل عن المسار الأوروبي الذي ضم أيضاً إيطاليا وتركيا.

ماذا قال رونالدو في المؤتمر الصحفي للمباراة؟

قائد سيليساو أوروبا تقدم بطلب خاص: "غداً أريد أن يُلعب النشيد الوطني دون موسيقى، أريد أن نظهر الروح، إذا كانت مثل الخميس أنا أثق في الفوز".

وأكمل: "الفريق في حالة طيبة ويثق في إمكانياته، هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا وأشكر الجميع على المساندة المباراة الماضية".

وواصل نجم مانشستر يونايتد: "الضغط حاضر دوماً، مقدونيا هنا وهذا يعني أنها تستحق الاحترام، فريق منظم للغاية، ولكن إذا كنا في أفضل الأحوال يمكننا الفوز على أي فريق".

لماذا تلعب البرتغال ملحق العبور للمونديال؟

المنتخب البرتغالي فشل في حجز بطاقة العبور المباشرة بعد السقوط على أرضها في المباراة الأخيرة ضد صربيا التي عبرت مباشرة للمونديال القطري.

ولعبت البرتغال الخميس الماضي ضد تركيا وفازت بنتيجة 2-1، لتضرب موعداً الثلاثاء ضد مقدونيا الشمالية.

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