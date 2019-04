رونالدو يصل لهدفه الـ 600 في مسيرته مع الأندية

استقبلت شباك إنتر ميلان الهدف رقم 600 للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مسيرته مع الأندية، بعد أن سجل أول أهداف يوفنتوس في المباراة التي استضافها ملعب جيوزيبي مياتزا في الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

هدف رونالدو صاحب الـ 34 عامًا هو السابع والعشرين مع البيانكونيري، ليضاف إلى 450 هدفًا أحرزهم مع ريال مدريد و118 هدفًا مع مانشستر يونايتد وخمسة أهداف مع سبورتينج لشبونة.

الهدف رقم 600 لرونالدو على مستوى الأندية أحرزه في 801 مباراة، وكان أول هذه الأهداف بقميص سبورتنج لشبونة في أكتوبر من عام 2002 وهو في السابعة عشر من عمره.

كما أن هذا هو الموسم العاشر على التوالي لرونالدو الذي يحرز فيه عشرين هدفًا مع ناديه في موسم واحد.

الأهداف الـ 600 لصاروخ ماديرا وزعت البطولات كالآتي:

- 311 هدفًا في الليجا.

- 126 في دوري أبطال أوروبا.

- 84 في الدوري الإنجليزي.

- 22 في كأس ملك إسبانيا.

- 20 هدفًا في الدوري الإيطالي.

- 13 هدفًا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

- 7 في كأس العالم للأندية.

