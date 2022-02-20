رونالدو يستغل الفوز على ليدز لتأكيد "وحدة الصف" في مانشستر يونايتد

أرسل كريستيانو رونالدو رسالة إلى الجميع مفادها "وحدة الصف" داخل مانشستر يونايتد.

الأيام الماضية شهدت أنباء عن انقسامات بين معسكر رونالدو ومعسكر آخر يتزعمه هاري ماجواير في غرفة خلع ملابس أولد ترافورد.

ومع فوز مانشستر يونايتد برباعية لهدفين على ليدز، أراد رونالدو دحض كل هذه الشائعات.

الدولي البرتغالي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد اللقاء "فوز مهم للغاية في الدوري الإنجليزي قبل تحويل تركيزنا إلى دوري أبطال أوروبا".

Very important Premier League win before we change our focus to the Champions League and head to Madrid. Back on track! We stand United!💪🏽 pic.twitter.com/1H6mrVqTt2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2022

كما أضاف صاحب الـ37 عامًا "نعود إلى المسار الصحيح، نحن نقف متحدين!".

ويلتقي مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال بملعب واندا ميتروبوليتانو.

رونالدو يظل الهداف الأول لليونايتد محليًا وقاريًا برصيد 15 هدفًا في 29 مباراة.

يونايتد بالفوز على ليدز وصل للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين وست هام.