رونالدو يرد على الاتهامات الموجهة له: لا أريد لنجلي أن يشاهد تلك الأنباء

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ونجم يوفنتوس الحالي يؤكد أنه يكره عندما يشاهد نجله أنباء اتهامه في القضية الجنسية الشهيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن غضبه من الأنباء التي تنتشر سريعًا حول الاتهامات الجنسية الموجهة له في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في مقابلة تلفزيونية تحدث خلالها نجم مانشستر يونايتد الأسبق وأكد خلالها أن مثل تلك الأنباء والاتهامات لها تأثير كبير عليه وعلى حياة أسرته.

وقال رونالدو: "مثل تلك الأنباء تلعب بمدى مصداقيتنا فأنا لدي صديقة وعائلة وأطفال ومثل تلك الأمور عندما تقال عنك يكون الأمر سيء للغاية بالنسبة لهم".

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وأضاف: "أتذكر في يوم كنت أشاهد التلفاز مع صديقتي وشاهدت مثل تلك الأنباء أن رونالدو قام بذلك أو فعل هذا واستمعت لصوت أبنائي يقتربون فقمت بتغيير القناة لأنني شعرت بالإحراج".

وأكمل: "لا أريد لكريستيانو جونيور أن يشاهد مثل تلك الأشياء حول والده، هذه القضية سيئة للغاية وتجعلني أشعر بشعور سيء للغاية لأكون صريحًا معكم".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد تم اتهامه بتهمة تحمل طابعًا جنسيًا أقدم على فعلها بحسب ما ذكرت الاتهامات الموجهة له قبل ١٠ سنوات ونشرت التقارير للمرة الأولى في أكتوبر الماضي.