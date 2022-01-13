رونالدو يدعم رانجنيك: لبناء أشياء جديدة عليك أحيانًا هدم كل شيء!

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد أنه ليس من المقبول أن يطمح "الشياطين الحمر" إلى إنهاء الدوري الإنجليزي في مركز أقل من الثلاثة الأوائل، محذرًا أنه لم يعد إلى النادي للتنافس على المركز السابع.

عانى يونايتد من موسم مخيب حتى الآن، وقرر إقالة أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني، والاستعانة بخدمات رالف رانجنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وبينما نجح رانجنيك في الحفاظ على ثبات السفينة بتحقيق أربعة انتصارات من سبع مباريات، إلا أنه ظل في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 19 مباراة فقط.

وكانت أسوأ نقطة في الفترة القصيرة للمدرب الألماني بلا شك الهزيمة في "أولد ترافورد" أمام وولفرهامبتون في الثالث من يناير.

ماذا قال رونالدو؟

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكد رونالدو أن مانشستر يونايتد يجب أن يتحلى بالعقلية الصحيحة من أجل سد الفجوة مع منافسيه.

وقال البرتغالي: "من المستحيل سد هذه الفجوة بدون العقلية الصحيحة، أعتقد أن هذه هي النقطة الرئيسية".

وأضاف: "أنا لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا بين المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة عليك أحيانًا تدمير بعض الأشياء، فلم لا، عام جديد وحياة جديدة، وآمل أن يكون مانشستر يونايتد على المستوى الذي يريده المشجعون، إنهم يستحقون ذلك".

وأكمل: "نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن، أعرف الطريقة ولكن لن أذكرها هنا لأنني لا أعتقد أنه من الأخلاقي من جانبي أن أقول ذلك".

وأردف: "ما يمكنني قوله هو أننا قادرين على القيام بعمل أفضل، نحن جميعًا، مانشستر يونايتد ينتمي إلى أشياء مهمة، لذلك علينا تغيير ذلك".

وشدد البرتغالي: "لا أريد أن أكون هنا للمنافسة على المركز السادس أو السابع أو الخامس، أنا هنا للفوز والمنافسة".

وتابع: "أعتقد أننا نتنافس، ولكننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا، لكن لدينا طريق طويل للتحسن وأعتقد أنه إذا غيرنا عقليتنا يمكن أن نحقق أشياء كبيرة".

ما هو رأي رونالدو في رانجنيك؟

رونالدو تطرق في تصريحاته للحديث عن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد بقوله: "منذ وصوله قبل خمسة أسابيع غير الكثير من الأشياء".

وأضاف: "لكنه يحتاج إلى وقت لعرض أفكاره على اللاعبين، الأمر يستغرق وقتًا، لكنني أعتقد أنه سيبلي بلاءً حسنًا".

وأكمل: "نحن نعلم أننا لا نلعب أفضل كرة قدم، ولكن لدينا العديد من المباريات لنتحسن".

وتابع: "منذ وصوله أعتقد أننا أفضل في بعض النقاط، لكنه يحتاج إلى وقت، ليس من السهل تغيير عقلية اللاعبين وطريقة لعبهم والثقافة والنظام، أعتقد أنه سيقوم بعمل جيد".

ماذا قال رونالدو عن سولشاير؟

ورغم ثقة رونالدو في قدرة رانجنيك على تحسين حظوظ مانشستر يونايتد، فقد أعرب عن تعاطفه مع سولشاير، واعترف بأن رحيله كان صعبًا.

وقال رونالدو: "ليس من السهل أن نكون صادقين، لكن غيرنا سولشاير ثم كاريك، والآن لدينا المدرب الجديد، إنه أمر صعب عندما تقوم بالكثير من التغييرات، دائمًا ما يكون الأمر صعبًا".

وأضاف: "كان الأمر محزنًا وصعبًا، اعتاد سولشاير اللعب معي من قبل والآن كان المدرب، إنه شخص رائع، وشعر الجميع بالحزن عندما رحل، لكن هذا جزء من كرة القدم".

وتابع: "عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يريدها النادي، يجب أن يتم التغيير، شعرت بخيبة أمل، ولكن علينا تفهم الإدارة، كان الأمر صعبًا لكن الحياة تستمر".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلًا: "أنا أتطلع إلى الأمام، علينا أن نعمل بجد، يجب أن نكون معًا كلاعبين، نحن نعلم أننا لسنا في أفضل لحظة، لكن أعتقد أنه من خلال العمل الجاد يمكننا تحقيق أشياء مهمة حتى في هذا الموسم".

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