رونالدو يصدم مانشستر يونايتد: حان وقت الرحيل

النجم البرتغالي لن يستمر في مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قرر بشكل نهائي الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفي الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، والتي أكدت أن اللاعب أخبر إدارة الشياطين الحمر بالفعل برغبته في الرحيل عن النادي.

وأكدت الصحيفة أن النادي إنهم سيتلقى عرضًا جيدًا خلال الفترة المقبلة من أجل رحيل اللاعب عن صفوفهم هذا الصيف.

صاحب الـ 37 عامًا يرى أن مسيرته الاحترافية يتبقى فيها ثلاثة أو أربعة مواسم في أعلى المستويات ولا يريد أن يمضيها في القتال في الدوري الأوروبي.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية سابقة فجورج مينديش وكيل أعمال رونالدو قام بعرضه على بايرن ميونخ في الشهر الماضي لكن النادي لم يبد أي اهتمام بضمه.

كما اجتمع الوكيل في البرتغال بتود بولي المالك الجديد لنادي تشيلسي وتم طرح فكرة تمثيل رونالدو للبلوز في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن عقد مانشستر يونايتد في مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجديد بعد حوالي عام من الآن، لكن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن إدارة الشياطين الحمر غير مستعدة للتفريط فيه.