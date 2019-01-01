رونالدو يتصل بنجم بايرن ميونخ لإقناعه بالانضمام ليوفنتوس
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي يريد زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز معه في البيانكونيري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اللاعب البرازيلي يحاول اقناع خاميس بالانضمام له في صفوف يوفنتوس بالموسم المقبل.
📆نهائي 2017— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩
واصل ريال مدريد تألقه في دوري أبطال أوروبا، واكتسح يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد⚪️⚪️🏆 pic.twitter.com/3EQY6k8jxc
وذكرت الصحيفة أن رونالدو قام بمكالمة فيديو من أجل اقناع اللاعب السابق لريال مدريد والمعار حاليًا لنادي بايرن ميونخ.
ويستطيع بايرن ميونخ أن يشتري خاميس بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة مقابل 42 مليون يورو بحسب ما ينص عقد إعارته، لكن يبدو أن الفريق البافاري لن يفعل ذلك البند.
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وستكون عودة خاميس في الوقت الحالي لصفوف ريال مدريد صعبة للغاية في ظل وجود الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق.
جدير بالذكر أن خاميس تحت قيادة زيدان لم يكن له دورًا هامًا في تشكيلة النادي الملكي، ووصلت الأمور لرحيله لبايرن ميونخ في إعارة للبحث عن الدقائق.