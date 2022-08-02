رونالدو يتصدر .. نجوم أهانهم الجمهور في الدوري الإنجليزي!

مانشستر يونايتد له النصيب الأكبر من ضمن القائمة

توصلت دراسة جديدة إلى أن ثنائي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وهاري ماجواير تعرضا للإساءة عبر موقع تويتر أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.

حيث قامت منظمة الاتصالات البريطانية "Ofcom" بتحليل أكثر من مليوني تغريدة خلال النصف الأول من موسم 2021-22 واكتشفت ما يقرب من وجود 60 ألف رسالة مسيئة.

ووجدت أن التغريدات المسيئة تركزت على بعض الأفراد، مع توجيه نصف الرسائل العدوانية من المجمل إلى 12 لاعبًا فقط، ثمانية منهم في مانشستر يونايتد.

من هم أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تعرضًا للإساءة على تويتر؟

اللاعب عدد التغريدات المسيئة النادي كريستيانو رونالدو 12,520 مانشستر يونايتد هاري ماجواير 8,954 مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد 2,557 مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش 2,464 مانشستر يونايتد هاري كين 2,127 توتنهام فريد 1,924 مانشستر يونايتد جيسي لينجارد 1,605 مانشستر يونايتد جاك جريليش 1,538 مانشستر سيتي بول بوجبا 1,446 مانشستر يونايتد دافيد دي خيا 1,394 مانشستر يونايتد

وُجد أن رونالدو تلقى أكبر عدد من الإساءات عبر الإنترنت خلال الفترة التي تم تحليلها، حيث تم إرسال 12520 رسالة مسيئة للدون بين 13 أغسطس 2021 و24 يناير 2022.

وجاء ماجواير في المركز الثاني بفارق ضئيل حيث حصل 8954 تغريدة من هذا القبيل، بينما احتل ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديش المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وكان قائد إنجلترا، هاري كين، اللاعب الأكثر تعرضًا للإساءة من خارج يونايتد والخامس بشكل عام، مع وجود فريد وجيسي لينجارد وجاك جريليش وبول بوجبا ودافيد دي خيا في المراكز العشرة الأولى.

لماذا ترسل تلك الرسائل؟

شرعت الدراسة في تحديد أسباب زيادة التغريدات المسيئة التي يتم إرسالها إلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولوحظ وجود ارتفاع مفاجئ في 7 نوفمبر عندما نشر ماجواير اعتذارًا لمشجعي يونايتد بعد الهزيمة 2-0 في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي في أولد ترافورد.

وبعد ذلك، تم إرسال ما يقرب من 3000 رسالة مسيئة، أي 10.6% من الإجمالي في ذلك اليوم بالتحديد.

فيبدو أن حالة الغضب الملاحقة للمباريات من أحد الأسباب الجوهرية لوجود تلك الرسائل بشكل عنيف.