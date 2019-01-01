رونالدو يتساوى مع رقم أسطورة ريال مدريد .. وميسي يترقب

رقم قياسي جديد لرونالدو في بطولته المفضلة

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. واصل كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة، بإضافة المزيد من الأرقام القياسية في سجله التهديفي على مستوى بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.

وساهم صاروخ ماديرا في الفوز العريض الذي حققه يوفنتوس على حساب باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، بتوقيعه على هدفه الثالث، ليعادل رقم زميله السابق في ريال مدريد راؤول جونزاليس.

وانضم الفريق الألماني إلى قائمة ضحايا كريستيانو، باعتباره الآن المنافس الـ33 الذي لم يسلم من أهداف الدون على مستوى الأبطال، وهو ما فعله راؤول جونزاليس في مسيرته كلاعب.

مع ذلك، قد يكون البرغوث ليونيل ميسي على موعد لمعادلة هذا الرقم، عندما يستضيف إنتر مساء الأربعاء في ختام مواجهات الجولة الثانية لدوري مجموعات الأبطال، وإذا فعلها، سيكون فريق الأفاعي الضحية رقم 33 لأيقونة البرسا والأرجنتين.

واصل ممارسة هوايته المفضلة 👌



ساهم في 18 هدف في آخر 18 مباراة مع السيتي! 👏#UnstoppableTogether #PowerHorse pic.twitter.com/DSKhHNSKhz — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 1, 2019

والمعروف أن رونالدو يسعى لقيادة اليوفي لإنهاء نحسه مع الكأس الأوروبية، التي خسرها خمس مرات في المباراة النهائية منذ فوزه الأخير بها في منتصف تسعينات القرن الماضي.