رونالدو يتخفى في زيارة خاصة إلى مدريد!

يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بلحظة جميلة في حياته الشخصية، رغم الانتقادات التي يتعرض لها على أرض الملعب.

على المستوى الشخصي، أعلن البرتغالي مؤخرًا عن انتظار توأم من صديقته جورجينا رودريجيز، لكن على المستوى المهني، جاءت نتائج مانشستر يونايتد الأخيرة لتجعل الأمور أصعب قليلًا على "صاروخ ماديرا".

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن رونالدو قرر العودة إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، بعد تعادل مانشستر يونايتد السلبي ضد واتفورد على ملعب "أولد ترافورد" في الدوري الإنجليزي.

لماذا عاد رونالدو إلى إسبانيا؟

رونالدو يعيش فترة معقدة رياضيًا، وخرجت تقارير تفيد بعدم راحته في مانشستر يونايتد، وأنه يفكر جديًا في تغيير الأجواء بنهاية الموسم، خاصة بسبب عدم قدرة "الشياطين الحمر" على المنافسة على الألقاب.

قرار رونالدو بالعودة إلى مدريد، التي يعتبرها "بيته"، لم يكن له علاقة بناديه السابق ريال مدريد، لكن للاستمتاع بوجبة جيدة مع جورجينا والعديد من الأصدقاء في أحد المطاعم العصرية في العاصمة الإسبانية.

رونالدو سافر إلى مدريد متخفيًا، ولم ينشر هو ولا أي شخص ممن رافقوه أي صور عن زيارته الخاطفة إلى إسبانيا.

لماذا ذلك المطعم بالتحديد؟

رونالدو قام بزيارة مطعم فيلاندون، أحد أشهر المطاعم في مدريد، والذي يقدم المأكولات البحرية.

صحيفة "as" كشفت أن الحجز في ذلك المطعم يكاد يكون شبه مستحيل، وقوائم الانتظار للعثور على طاولة في عطلة نهاية الأسبوع قد تصل إلى أشهر، نظرًا لشهرة المطعم وجودة منتجاته.

ورغم تلك الشهرة إلا أن الأسعار في قائمة الطعام ليست باهظة، حيث تتراوح أسعار الأطباق الرئيسية بين 15 و25 يورو، فيما يتراوح متوسط سعر الحلويات بين 7 و8 يوروهات.

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