رونالدو ومبابي وبنزيما .. من المهاجم الأفضل في فيفا 21؟
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الهجوم بكل تأكيد من أهم العناصر في كرة القدم، إن لم يكن الأهم، لأنه لا يوجد أفضل من رؤية الكرة داخل الشباك بعد سلسلة من المحاولات.
لعبة "فيفا 21" المنتظرة، بها العديد من المهاجمين الرائعين، بمختلف الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.
ولذلك قررنا استعراض أفضل اللاعبين بمركز المهاجم الصريح في النسخة الجديدة من اللعبة..
|اللاعب
|النادي
|التقييم العام
|التسديد
|كريستيانو رونالدو
|يوفنتوس
|92
|93
|روبرت ليفاندوفسكي
|بايرن ميونخ
|91
|91
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|90
|86
|سيرخيو أجويرو
|مانشستر سيتي
|89
|90
|كريم بنزيما
|ريال مدريد
|89
|85
|هاري كين
|توتنهام
|88
|91
|باولو ديبالا
|يوفنتوس
|88
|85
|تشيرو إيموبيلي
|لاتسيو
|87
|88
|بيير أوباميانج
|آرسنال
|87
|86
|لويس سواريز
|أتلتيكو مدريد
|87
|90
|أنطوان جريزمان
|برشلونة
|87
|85
|روبيرتو فيرمينو
|ليفربول
|87
|80
|جيمي فاردي
|ليستر سيتي
|86
|85
|روميلو لوكاكو
|إنتر
|85
|83
|ممفيس ديباي
|ليون
|85
|83
|تيمو فيرنر
|تشيلسي
|85
|85
|دريس ميرتينس
|نابولي
|85
|82
|ماورو إيكاردي
|باريس سان جيرمان
|85
|85
|إرلينج هالاند
|بوروسيا دورتموند
|84
|87
|جوسيب إيليتشيتش
|أتالانتا
|84
|86