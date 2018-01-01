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كأس العالم للأندية

متفوقًا على رونالدو وإنييستا - كروس الأكثر مشاركةً بكأس العالم للأندية

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ثلاثي الأهلي في الصدارة أيضًا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تفوق الألماني، توني كروس، وأصبح اللاعب الأكثر حضورًا من بين لاعبي الأندية الأوروبية في مسابقات كأس العالم للأندية.

ويتواجد كروس في التشكيل الأساسي لريال مدريد، بطل أوروبا وحامل لقب المسابقة، في مواجهة كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا.

تشارك كل من كروس الرقم سابقًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني أندرياس إنييستا، حيث ظهر البرتغالي بقميص فريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد، مقابل ظهور إنييستا مع برشلونة، حيث شارك الثلاثي في 4 مسابقات.

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لينفرد كروس بالرقم القياسي بالمشاركة في النسخة الخامسة له، حيث حقق اللقب في الأربع مرات السابقة، بالفوز عام 2013 مع بايرن ميونيخ، ومع ريال مدريد في 2014، 2016، 2017.

وشارك كروس في 7 لقاءات سابقة، ليكون اللقاء الحالي هو الثامن له في المسابقة.

ويعد الثلاثي المصري، محمد أبو تريكة، وائل جمعة، حسام عاشور الأكثر مشاركة في عدد مباريات على مستوى جميع الأندية برصيد 11 مباراة في 5 مرات ظهر بها الأهلي المصري في البطولة الدولية.

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