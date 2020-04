في مثل هذا اليوم.. الإصابة التي أبكت الظاهرة وانتزعت بريقه

عشرين عاماً مرت على اللحظة الأسوأ في حياة الأسطورة البرازيلي رونالدو، حيث يعتبر تاريخ 12 إبريل 2000 هو أكثر الأيام التي يتمنى الظاهرة نسيانها.

رونالدو تعرض لإصابة غريبة قبل هذه الحادثة المروعة، حيث عانى من تمزق في الأربطة بإحدى المباريات مع إنتر ضد ليتشي بعدما ظن أنها مجرد كدمة بسيطة.

غاب عن الملاعب لفترة وصلت لحوالي 4 أشهر، ليلعب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا، حيث كانت الواقعة الأسوأ في مشواره.

النجم البرازيلي الذي كان يتربع على عرش كرة القدم وقتها، تخلى عن ابتسامته التي لم تفارقه أبداً، وأجهش في البكاء بعد سقوطه في أرض الملعب، عقب محاولة لمراوغة أحد مدافعي لاتسيو.

مهاجم إنتر أمسك ركبته متأثراً بالكسر في وتر الرضفة بركبته اليمنى، وسط حالة من الصدمة لدى جميع المتواجدين في الملعب من الفريقين وكذلك الجماهير.

E' il 12 Aprile 2000,esattamente 20 anni fa, #Ronaldo torna in campo dopo un lungo stop ma il suo ginocchio cede subito. Passano 6 min,tenta un doppio passo ma si accascia,uscendo dal campo tra le lacrime e in barella. L'Olimpico resta in silenzio per tutto il resto della gara. pic.twitter.com/s7gVjUuVj3