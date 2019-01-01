رئيس الليجا يتمنى عودة رونالدو ومورينيو إلى إسبانيا

الدوري الإسباني فقد عدد من نجوم السنوات الماضية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى خافيير تيباس، رئيس الليجا، عودة الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للتواجد بالكرة الإسبانية.

وفقدت الليجا رونالدو لصالح السيري آ الإيطالية، بينما انتقل مورينيو من ريال مدريد إلى الكرة الإنجليزية مجدداً مع تشيلسي ثم مانشستر يونايتد.

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وقال تيباس مع "كانال 11": "أتمنى عودة كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو إلى فرق إسبانية، الأخير خصيصاً له شعبية كبيرة ستروج للدوري".

وأضاف: "رونالدو اعتقدت أن رحيله سيترك تأثيراً أكبر، الكرة الإسبانية بوجوده أفضل عن في غيابه بلا شك".

وواصل تيباس: "البريميرليج مثلاً لسنوات لم تحقق أي كرات ذهبية، ولكن يظل الدوري الأفضل في العالم، وهذا عمل جبار".

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وختم تيباس بمعارضة فكرة السوبر ليج المقترحة: "أنا ضد تلك الفكرة، ستكون بطولة مغلقة وستقتل المنافسة، الأمر اقتصادياً يهم كبار القوم فقط".

وضمت الكرة الإسبانية هذا الموسم عدة لاعبين مميزين مثل إيدن هازارد إلى ريال مدريد وجواو فيليكس إلى قطب العاصمة الآخر أتلتيكو.