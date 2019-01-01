ماتيراتسي: قفزتي في كأس العالم أعلى من رونالدو

هدف أذهل العالم مساء الأربعاء من البرتغالي

زعم ماركو ماتيراتسي، النجم الإيطالي السابق، أنه سجل هدفاً برأسية من ارتفاع أعلى من ذلك الذي بلغه كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، في هدفه الخرافي بمرمى سامبدوريا الأربعاء.

وقفز رونالدو مترين و56 سم، واستمر في الهواء ثانية ونصف من أجل تسجيله الهدف الثاني لفريقه بالرأس في الانتصار بنتيجة 2-1 على أصحاب الأرض.

ونشر "ماتريكس" عبر صحفته في انستجرام صورة لهدف رونالدو وكتب: "هنيئاً لك CR7، تقريباً مثل ما فعلته".

ووضع لاعب إنتر السابق صورة لهدفه مع إيطاليا في مرمى التشيك في نهائيات كأس العالم 2006، وأشار أنه بلغ ارتفاع مترين و70 سم من أجل إحراز الهدف.

واشتهر ماتيراتسي في وقته بالملاعب بأهدافه الرأسية، ومنها هدفيه في مونديال 2006، ذلك في التشيك، وآخر في النهائي على حساب فرنسا.

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وسجل رونالدو للمباراة الخامسة على التوالي مع يوفنتوس، ليفك النحس التهديفي الذي لازمه في شهر نوفمبر الماضي رفقة البيانكونيري.