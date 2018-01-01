كريستيانو رونالدو يتعاطف مع كوليبالي ضد العنصرية

تعرف على تعليق كريستيانو رونالدو بشأن الانتقادات العنصرية ضد كوليبالي

هاجم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، الانتقادات العنصرية التي تعرض لها كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، في المباراة التي جمعت الأخير ضد إنتر في الدوري الإيطالي.

كوليبالي تحصل على البطاقة الحمراء أمام إنتر كما تعرض لهجوم من جماهير النيراتزوري بسبب لون بشرته.

وقال رونالدو عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "في كرة القدم والحياة نحتاج دائمًا إلى الاحترام والتقدير. لا للعنصرية ولا للتفرقة بين الجميع".

وتلقى نابولي الهزيمة أمام إنتر في الجولة 18 بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، قد هدد بالانسحاب من الدوري الإيطالي بعدما تعرض له كوليبالي.