رونالدو قبل حفل الكرة الذهبية: لا أهتم بالمنافسة مع غيري، ألعب لنفسي فقط!

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يكون قد أخبر باسكال فيري رئيس تحرير "فرانس فوتبول" إنه يستهدف الاعتزال بكرات ذهبية أكثر من ليونيل ميسي.

جاء هذا في بيان أصدره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "إنستجرام"، وتطرق خلاله للحديث عن المنافسة مع ليونيل ميسي وغيرها من الأمور.

وكتب رونالدو: "ما يحدث اليوم هو نتاج تصريحات باسكال فيري في الأسبوع الماضي، عندما أكد أنني صارحته أن طموحي الوحيد هو اعتزال كرة القدم بكرات ذهبية أكثر من ميسي".

وأضاف: "لقد كذب، واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمكان الذي يعمله به، من غير المقبول أن يكذب شخص في موقعه مسؤول عن منح تلك الجائزة المرموقة، وأن يزدري شخص كان يحترم كثيرًا فرانس فوتبول والكرة الذهبية، وكذب أيضًا في تبرير غيابي عن الحفل لحجر صحي مزعوم".

وأردف: "أحب دائمًا أن أوجه التهنئة لهؤلاء الذين يحققون الانتصارات في ظل الروح الرياضية ومبدأ اللعب النظيف الذي طالما تحكم في مسيرتي، ولا ألعب لأنافس أي شخص، أنا ألعب فقط من أجل نفسي ومن أجل الفرق والمنتخبات التي ألعب لها".

وأنهى كلماته: "أكبر طموح لي في مسيرتي هو الفوز بالألقاب مع البرتغال والأندية التي ألعب لها، وأن أكون مثالًا جيدًا لكل من يريد احتراف كرة القدم، وأن أترك اسمي مكتوبًا بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية".

كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية وسيلتي الوحيدة للتفوق على ميسي

جدير بالذكر أن تقارير عديدة أكدت أن تتويج ميسي بالكرة الذهبية السابعة قد حسم بالفعل، ولا يتبقى سوى الإعلان.







