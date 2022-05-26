"رونالدو قام بتحطيم برونو وماجواير وأطلق النار على كافاني"

لم يحدث ذلك بقصد من البرتغالي

يؤمن جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، أن قدوم كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإنجليزي، لم يكن مفيدًا لزميله ومواطنه البرتغالي برونو فيرنانديش.

صاحب الـ37 سنة عاد مرة أخرى إلى أولد ترافورد الصيف الماضي، ونجح في تسجيل 24 هدفًا بقميص الفريق بكل البطولات.

وعلى الجانب الآخر انخفضت أرقام فيرنانديش وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، وهو ما لفت أنظار نيفيل خلال حديثه لقناة شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

ماذا قال نيفيل عن تأثير رونالدو؟

المدافع الإنجليزي قال:"أعتقد أنه في بداية الموسم خلق مشكلة على الفور لكافاني الذي كان يتوسل للبقاء وقيادة الهجوم، ولكن عندما وقعوا مع رونالدو تم إطلاق النار عليه".

وأضاف:"برونو يظل إليه مثل الأب الروحي في البرتغال، لذلك وجوده جعله يشعر بأنه أقل شأنًا قليلًا مما كان عليه من قبل ونفس الأمر بالنسبة لهاري ماجواير كقائد بشكل طبيعي".

وتابع:"رونالدو لم يتسبب في ذلك عن قصد، ولكن مجرد تواجده في الملعب يعني أن الجميع سيتطلع إليه وحده، برونو نفسه يبدو كنصف اللاعب الذي كان عليه العام الماضي".

وأوضح:"لقد تحول ماجواير من شخص ينمو على أرض الملعب العام الماضي، إلى شخص محطم في كل مرة يرتدي فيها قميص الفريق".

هل يستمر رونالدو في مانشستر يونايتد؟

بقى عام واحد على عقد رونالدو في مانشستر ولكن هناك بعض التساؤلات حول مستقبله في النادي مع قدوم المدرب إريك تين هاج.

وردًا على هذا التساؤل قال نيفيل:"أعتقد أنه سيبقى".

وهو نفس الأمر الذي قال تين هاج في المؤتمر الصحفي الأول له بعد توليه منصب تدريب الفريق بشكل رسمي.

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