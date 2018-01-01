رونالدو في الإكوادور لخطف صفقة بلازا

النجم الإكوادوري الشاب ستيفن بلازا يستدعي سفر الظاهرة رونالدو إلى الإكوادور، وذلك من أجل التعاقد معه بصفته مالك لنادي بلد الوليد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سافر الأسطورة رونالدو نازاريو دا ليما الإكوادور، وذلك من أجل متابعة المهاجم الإكوادوري الشاب ستيفن بلازا، والذي يلعب ضمن صفوف نادي إندبندبييتي ديل بايي الإكوادوري. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

ووقع ستيفن بلازا على عقد مبدئي للانتقال إلى نادي ريال بلد الوليد الإسباني، النادي الذي يترأسه ويمتلك الحصة الأكبر من أسهمه المهاجم البرازيلي السابق رونالدو الذي دخل عالم الاستثمار الرياضي مؤخرًا.

وقال رونالدو للصحفيين حول المهاجم الشاب صاحب الـ 19 عامًا فقط: "لقد شاهدت له عدة مقاطع فيديو، وأبهرني مستواه الحالي مقارنة بعمره، لذلك شعرت أننا بحاجة للتعاقد معه"

وأضاف رونالدو: "إنه يمزج بين المهارة والقوة البدنية، هذا من أهم مواصفات المهاجم في هذا العصر من كرة القدم، ستيفن الآن وقع على العقد المبدأي وأصبح جاهزًا للسفر"

وتابع رونالدو: "أعشق المهاجمين بحكم مركزي في الملعب، لذلك أمتلك نظرة خاصة في التعامل معهم، وأعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون أول صفقة أبرمها هي صفقة مهاجم"

وبخصوص تفاصيل عقد بلازا قال رونالدو: "سندفع حوالي 3 ملايين دولار مقابل الحصول على نسبة 65% من بطاقة اللاعب الصاعد والمنتقل حديثًا للدوري الإسباني"

يذكر أن ستيفن بلازا كان قد حقق انطلاقة موسم رائعة، حيث لعب هذا العام 19 مباراة سجل خلالها 7 أهداف في بطولة دوري الدرجة الأولى الإكوادوري.