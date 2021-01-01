رونالدو: عذرًا، لا يمكنني أن أعدكم بـ 20 عامًا إضافية من مسيرتي!

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يرد على التهاني الخاصة بعيد ميلاده الـ 36.

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس عن شكره لكل من قدم له رسائل التهنئة بعيد مولده الـ 36 الذي وافق مساء الأمس.

جاء هذا في رسالة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، وشكر خلالها عائلته وكل من ساعده في مسيرته الكروية.

كتب رونالدو: "36 عامًا، هذا لا يمكن تصديقه، الأمر يبدو كأنه بدأ بالأمس، لكن تلك الرحلة مليئة بالمغامرات والقصص التي سأتذكرها، كرتي الأولى وفريقي الأول وهدفي الأول، الوقت يطير".

وأضاف: "من ماديرا للشبونة، ومن لشبونة لمانشستر، ومن مانشستر لمدريد ومن مدريد لتورينو، لكن فوق كل ذلك من داخل قلبي للعالم لقد أعطيت كل شيء أستطيع منحه".

وأردف موجهًا كلماته لعائلته: "لم أبخل بأي شيء وحاولت دائمًا تقديم أفضل نسخة مني، وفي المقبل أعطيتموني الحب والإعجاب بوجودكم ودعمكم الغير مشروط، ومن أجل هذا لن أتمكن أبدًا من شكركم بما يكفي، لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دونكم".

وأكمل: "بينما أنا أحتفل بعيد ميلادي الـ 36 وعامي الـ 20 كلاعب كرة قدم محترف، أنا آسف لا أستطيع أن أعدكم بـ 20 عامًا إضافية من مسيرتي، لكن ما أستطيع أن أعد به هو أنني طالما استمريت فلن تروا مني أقل من 100% من مجهودي".

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وأنهى كلماته: "شكرًا لكم من جديد لدعمكم والرسائل الطيبة خلال ذلك اليوم، لقد عنت الكثير بالنسبة لي، وجميعكم لديه مكانة خاصة في قلبي".

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد لمواجهة صعبة ضد روما في الدوري الإيطالي مساء اليوم مع يوفنتوس صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة.