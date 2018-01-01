رونالدو عامل ريال مدريد بالطريقة التي يستحقها!

ريال مدريد يُعامل لاعبيه بشكل عملي لا عاطفي.. فلماذا تطلبون العاطفة من رونالدو؟!

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

انتشرت تصريحات رونالدو الأخيرة كالنار في الهشيم عندما اعتبر أن زملائه الحاليين في يوفنتوس هم أفضل من لعب معهم.

أثارت تلك التصريحات قطاع عريض من جمهور الفريق الملكي، لكن في الحقيقة فرونالدو رد على ريال مدريد بالطريقة الصحيحة، والطريقة التي تناسب ريال مدريد بإدارته الحالية.

من قال إن رونالدو يبصق في الطبق الذي أكل فيه؟ فاللاعب لايزال يحب مانشستر يونايتد مثلاً!

من يعرف رونالدو سيعرف أنه يعطي الولاء الكامل للقميص الذي يدافع عنه حتى لو على حساب زملائه، وأتذكر اشتباك بينه وبين زميله في مانشستر يونايتد، وين روني، خلال مباراة البرتغال وإنجلترا في كأس العالم 2006، مطالبًا بطرده، وكادت تلك الحادثة تطيح به من مانشستر يونايتد.

نادي ريال مدريد مؤخرًا أصبح ناديًا عمليًا لا عاطفي يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من كل لاعب، حتى بعض أساطيره خرجوا من الباب الضيق كإيكر كاسياس عندما باتوا فائضين عن الحاجة.

جمهور نادي ريال مدريد الحاضر دائمًا في سانتياجو برنابيو نفسه جمهور عملي يُريد الأداء فقط، وإن لم تظهر بشكل جيد سينسون تاريخك، وستنهال عليك صافرات الاستهجان التي عانى منها رونالدو حتى وهو في أوج أيامه.

بعض نجوم ريال مدريد قاموا بأفعال وتصريحات «استفزازية» ضد رونالدو، لماذا يجب على رونالدو أن يرد بشيء غير مماثل؟!

من أهم أسباب رحيل رونالدو عن ريال مدريد أنه لم يعد يشعر بالتقدير والحب والدعم، وهو التقدير الذي وجده من يوفنتوس وجمهوره حتى وهو يسجل في شباكهم!

رونالدو لم ينتظر حتى يقول له ريال مدريد لم نعد بحاجة لخدماتك مثل كاسياس، ولا يجلس على كرسي مؤتمر صحفي وهو يذرف الدموع لتوديع الريال وفضل الخروج وهو بطلاً لأوروبا.