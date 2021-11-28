رونالدو ضد تشيلسي .. بديل حرم مانشستر يونايتد من الفوز!

خطف مانشستر يونايتد نقطة ثمينة من ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشيلسي، في قمة الجولة 13 من منافسات الدوري الإنجليزي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بدأ المباراة من مقاعد البدلاء، في مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق.

مايكل كاريك المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد فسر السبب الذي دفعه لجعل رونالدو يجلس على مقاعد البدلاء.. طالع المزيد.

وبطبيعة الحال، اضطر كاريك إلى إقحام رونالدو في الشوط الثاني، تحديدًا في الدقيقة 64، بدلًا من سانشو مسجل هدف مانشستر يونايتد.

ماذا قدم رونالدو أمام تشيلسي؟

رونالدو لعب 26 دقيقة أمام تشيلسي، لكنه كان مخيبًا إلى حد بعيد.

البرتغالي لمس الكرة سبع مرات فقط خلال الدقائق التي لعبها، ومرر الكرة خمس مرات جميعها صحيحة بنسبة 100%.

رونالدو لم يسدد أي كرة، ولم يصنع أي فرصة خلال الفترة التي لعبها ضد تشيلسي.

فيما فقد الاستحواذ مرة واحدة، ولم ينجح في أي محاولة تدخل هوائي من الأربعة التي قام بها، كما فشل أيضًا في الفوز بأي تدخل أرضي من محاولتين.

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