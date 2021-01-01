رونالدو ضد الكبار مع يوفنتوس .. تألق أوروبي وماذا عن الدوري الإيطالي؟

هل تنصف الأرقام النجم البرتغالي؟

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقق كل شيء ممكن على مستوى الأندية طوال مسيرته، ولكن مع ذلك يظهر التشكيك في النجم المخضرم في كل مكان يذهب إليه.

نجم يوفنتوس ساهم في توسيع السيطرة المحلية للفريق منذ انتقاله لصفوفه قادمًا من ريال مدريد في 2018 في صفقة قيمتها 100 مليون يورو بفضل أهدافه الحاسمة مع العملاق الإيطالي.

صاحب الـ35 سنة سجل 84 هدفًا وصنع 20 في 106 مباراة مع يوفنتوس حتى الآن، وما زال أمامه الكثير ليقدمه في الملاعب.

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العديد من علامات الاستفهام ظهرت مؤخرًا حول مستوى رونالدو مع يوفنتوس أمام الكبار، بعد مستواه الباهت في الفوز على ميلان 3/1 في 6 يناير الجاري.

ولذلك قررنا استعراض كل ما قدمه رونالدو ضد الكبار مع السيدة العجوز..

الدوري الإيطالي

المهاجم البرتغالي لعب 4 مباريات ضد ميلان، فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة، ونجح في تسجيل هدفين.

وأما إنتر فقد لعب رونالدو نفس العدد من المباريات، فاز 3 مرات وخسر في مرة وحيدة وسجل هدفًا واحدًا فقط.

النجم المخضرم تألق كذلك ضد نابولي، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في 4 مباريات، وأما لاتسيو فقد سجل 5 أهداف في 5 مباريات.

وأخيرًا نجد أن رونالدو تألق كذلك أمام روما، حيث لعب 4 مباريات وسجل 3 أهداف ضد فريق العاصمة الإيطالية.

وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن رونالدو سجل 13 هدفًا في 21 مباراة ضد كبار إيطاليا ببطولة الدوري المحلي .

دوري أبطال أوروبا

وبالنظر إلى المشاركات في البطولة الأوروبية التي عجز رونالدو عن تحقيقها مع يوفنتوس ، سنجد أنه لعب مرتين ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد وسجل هدفًا في نوفمبر 2018.

أتلتيكو مدريد تذوق مرارة تألق رونالدو بأقسى صورة ممكنة، عندما سجل اللاعب هاتريك ضد الفريق الإسباني في إياب دور الـ16 في مارس 2019 ليعوض خسارة فريقه بهدفين في الذهاب.

وفي دور المجموعات من دوري الأبطال الموسم الماضي، لعب رونالدو مرتين أيضًا ضد أتلتيكو ولم ينجح في التسجيل.

والاختبار الأقوى لرونالدو في الأبطال مع يوفنتوس، كان ضد برشلونة في ديسمبر الماضي، حيث سجل ثنائية في فوز فريقه بثلاثية نظيفة في كامب نو.

وهو ما يعني أن مجموع رونالدو من الأهداف ضد الكبار في دوري أبطال أوروبا وصل إلى 6 أهداف في 7 مباريات.

رونالدو شارك في مباراتين ضد ميلان في كأس إيطاليا، تعادل فيهما ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط.

وأما روما فقد لعب البرتغالي ضد الذئاب مرة واحدة وسجل هدفًا، وفشل في هز شباك نابولي في مواجهة واحدة.

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كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

وفي بطولة السوبر الإيطالي سنجد أن رونالدو لعب مرة ضد ميلان ومرة أمام لاتسيو، وسجل هدفًا وحيدًا في شباك الروسونيري.